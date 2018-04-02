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Андрей Червиченко: Любыми путями забрал бы Бердыева в «Краснодар»
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Андрей Червиченко: Любыми путями забрал бы Бердыева в «Краснодар» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Я бы любыми путями забрал бы Бердыева из „Рубина“. Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет. Конечно, как и у каждого тренера есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду таким каким он был при нем раньше. Но это кропотливый труд.
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»Краснодар» на сегодняшний день лидер по возможностям и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет. Я думаю, Галицкий сейчас может сделать предложение любому тренеру, от которого тот не сможет отказаться. Если я располагал такими возможностями как Галицкий, то сосредоточился бы на приглашении Бердыева», — цитирует Червиченко Sport24.ru.
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 Ещё 4 источника 
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