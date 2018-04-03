Червиченко: любыми путями забрал бы Бердыева в Краснодар

«Я бы любыми путями забрал Бердыева из «Рубина». Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет.

Конечно, как и у каждого тренера, есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду такой, какой она была при нем раньше. Но это кропотливый труд.

«Краснодар» на сегодняшний день лидер по возможностям, и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет», — цитирует Червиченко sport24.