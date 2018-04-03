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Червиченко: любыми путями забрал бы Бердыева в Краснодар
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Червиченко: любыми путями забрал бы Бердыева в Краснодар 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара».
«Я бы любыми путями забрал Бердыева из «Рубина». Качества и силу тренера я знаю и все знают. Как он побеждал на пути в Лигу чемпионов и какие команды побеждал. Более фундаментального тренера у нас нет.
Конечно, как и у каждого тренера, есть взлеты и падения. В этом году, наверное, он пока не смог собрать команду такой, какой она была при нем раньше. Но это кропотливый труд.
«Краснодар» на сегодняшний день лидер по возможностям, и думаю, он может заполучить любого тренера, которого захочет», — цитирует Червиченко sport24.
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