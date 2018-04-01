Софья Просвирнова: «Будь моя воля, закончила бы сезон после Олимпиады»

Шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала, что ехала на чемпионат России без мотивации. По словам спортсменки, она думала о том, чтобы закончить сезон после Олимпиады-2018.

— Я довольна сезоном, он стал для меня очень большим опытом, — цитирует ТАСС Просвирнову. — Было нелегко собраться мыслями после чемпионата мира, продолжить тренироваться. Мотивации было очень мало, но когда я приехала сюда и увидела людей, которые за меня болеют и переживают на моем родном стадионе, то мотивация как-то сама пришла ко мне, я сделала все что смогла.

Я устала и, будь моя воля, закончила сезон уже после Олимпийских игр. Было очень тяжело собраться и на чемпионат мира, и на чемпионат России. Я сейчас выжата просто до последней капли, мне сейчас просто нужен отдых, чтобы настроиться на новый сезон. Подготовка к нему начнется уже в начале мая.