Лизаразю: «VAR похож на секс без удовольствия»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю не в восторге от того, как работает система видеопомощи судьям (VAR). Лизаразю вчера наблюдал за финалом Кубка французской лиги между «ПСЖ» и «Монако» (3:0) и обратил внимание на то, как долгое ожидание и в результате отмененный гол нападающего монегасков Радамеля Фалькао повлиял на настроение болельщиков «Монако».

«VAR похож на секс без удовольствия. В самом разгаре вам говорят остановиться, вот как я чувствовал себя на стадионе.

Болельщики «Монако» радуются голу Фалькао, но тут все останавливается. Ужасное чувство, такое разочаровывает. К тому же болельщики не участвуют в этом, чувствуют себя так, будто они не важны. Болельщик хочет участвовать в шоу, но лишен этой возможности.

Надо использовать видео разумнее. Решение судьи должно быть объяснено всем: и болельщикам на стадионе, и тем, кто сидит перед экраном», — сказал Лизаразю в интервью Telefoot.