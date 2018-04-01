Янчук: почему бы Дементьевой не стать капитаном сборной России?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал информацию об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной России в Кубке Федерации.

«Всегда трудно совмещать семью с тремя детьми и ответственную работу. К сожалению, Анастасия не имеет рычагов управления, которые необходимы для полноценного капитана сборной России. Некоторые игроки отказываются выступать за сборную страны. Главная причина неудач в том, что во всём мире не все звёзды хотят выступать за свою сборную. На последнем выступлении от нашей страны выступала одна молодёжь, которая ещё не набрала форму. Анастасия честно и добросовестно выполняла свои обязанности, но иногда где-то не хватало опыта.

При Анастасии в команде всегда были хорошие отношения. Не было ссор, конфликтов, недовольств. Обстановка всегда была приподнятая, независимо от состава, команда всегда выкладывалась, понимала всю ответственность. Анастасия имеет опыт и хорошее понимание игры на высоком уровне. К сожалению, главная проблема в том, что она не могла регулярно выступать с сильным составом. Её поступок можно считать благородным. Анастасия предъявляет к себе требования, и эта роль её не устраивает, потому что её желания не совпадают с её возможностями.