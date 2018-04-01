Участниками забега «Апрель» в «Лужниках» стали 5 тыс. человек

В рамках открытия бегового сезона Московского марафона 5 тыс. человек стали участниками забега «Апрель» в «Лужниках». Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«На территории спортивного комплекса «Лужники» 1 апреля прошел самый крупный весенний старт на 5 км — забег «Апрель». В нем приняли участие 5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Забег проводится второй раз. По словам заместителя руководителя столичного департамента спорта и туризма Алексея Кондаранцева, с каждым годом растет число участников спортивных событий и популярность здорового образа жизни.

«Апрель» открывает серию забегов в преддверии самого главного старта — Московского марафона. Дистанция 5 км позволяет размяться, не перетрудиться в начале сезона», — отметил он.

На старте встретились опытные бегуны, для которых «Апрель» стал хорошим поводом обновить личные рекорды, новички, впервые принимавшие участие в забеге, а также представители российского спорта и телевидения.