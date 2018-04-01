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«Ницца» обыграла «Труа», «Сент-Этьен» разгромил «Нант»
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«Ницца» обыграла «Труа», «Сент-Этьен» разгромил «Нант» 

SPORT24.ru 27 минут назад
В чемпионате Франции завершился ряд матчей 31-го тура. Примечательно, что в 5 из 6 встреч победу одержали гости, еще один матч закончился вничью.
Чемпионат Франции. Лига 1  31-й тур  «Кан» — «Монпелье» — 1:3 (0:2)
Голы: Сантини, 87 — Сио, 21; Шхири, 23; Сио, 53.
«Лилль» — «Амьен» — 0:1 (0:0)
Гол: Мендоза, 53.
«Нант» — «Сент-Этьен» — 0:3 (0:1)
Голы: Дебюши, 17; Кабелла, 54; Кабелла, 63.
«Страсбур» — «Метц» — 2:2 (1:1)
Голы: Бахокен, 17; Сека, 80 — Ривьер, 24 (пен); Молле, 46. Удаления: Ндур, 64 («Страсбур»); Селимович, 77 («Метц»).
«Труа» — «Ницца» — 0:2 (0:1)
Голы: Плеа, 16; Плеа, 83.
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