«Тоттенхэм» впервые в истории АПЛ обыграл «Челси»

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «шпор», сообщает ТАСС

В составе победителей дубль сделал Делле Алли, еще одним голом отметился Кристиан Эриксен . У «синих» единственный мяч забил Альваро Мората.

Таким образом, «Тоттенхэм» впервые за 28 лет сумел обыграть «Челси» в национальном чемпионате и впервые — в истории АПЛ, которая была основана в 1992 году.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур "Челси" (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:3 Голы: 1:0 — Мората — 30, 1:1 — Эриксен — 45+1, 1:2 — Алли — 62, 1:3 — Алли — 66