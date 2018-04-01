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«Тоттенхэм» впервые в истории АПЛ обыграл «Челси»
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«Тоттенхэм» впервые в истории АПЛ обыграл «Челси» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «шпор», сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль сделал Делле Алли, еще одним голом отметился Кристиан Эриксен. У «синих» единственный мяч забил Альваро Мората.
Таким образом, «Тоттенхэм» впервые за 28 лет сумел обыграть «Челси» в национальном чемпионате и впервые — в истории АПЛ, которая была основана в 1992 году.
Англия. Премьер-лига. 32-й тур "Челси" (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:3 Голы: 1:0 — Мората — 30, 1:1 — Эриксен — 45+1, 1:2 — Алли — 62, 1:3 — Алли — 66
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