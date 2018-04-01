Дубль Алли помог «Тоттенхэму» победить «Челси»

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Челси» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал форвард хозяев Альваро Мората, отличившийся на 30-й минуте. «Тоттенхэм» сравнял счёт в добавленное время первого тайма благодаря точному удару полузащитника Кристиана Эриксена . После перерыва дважды вратаря «Челси» Тибо Куртуа огорчил хавбек гостей Деле Алли.

«Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице английского первенства. «Челси» (56) — пятый.