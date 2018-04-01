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Дубль Алли помог «Тоттенхэму» победить «Челси»
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Дубль Алли помог «Тоттенхэму» победить «Челси» 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Челси» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал форвард хозяев Альваро Мората, отличившийся на 30-й минуте. «Тоттенхэм» сравнял счёт в добавленное время первого тайма благодаря точному удару полузащитника Кристиана Эриксена. После перерыва дважды вратаря «Челси» Тибо Куртуа огорчил хавбек гостей Деле Алли.
«Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице английского первенства. «Челси» (56) — пятый.
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