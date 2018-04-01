Это'О заявил о желании стать президентом Камеруна

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О готов пойти по стопам другого легендарного африканского футболиста — Джорджа Веа , который в январе 2018 года стал президентом Либерии. Это’О, выступающий сейчас за турецкий «Коньяспор», в интервью журналу Jeune Afrique заявил, что он готов стать лидером Камеруна.

«Я не понимаю, почему я не могу занимать должность президента своей республики. Я мечтаю о президентстве, как Юлий Цезарь мечтал о Риме.

Если я стану президентом, то у меня будет сильная команда, с которой можно будет решать имеющиеся в стране трудности».