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Это'О заявил о желании стать президентом Камеруна
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Это'О заявил о желании стать президентом Камеруна 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О готов пойти по стопам другого легендарного африканского футболиста — Джорджа Веа, который в январе 2018 года стал президентом Либерии. Это’О, выступающий сейчас за турецкий «Коньяспор», в интервью журналу Jeune Afrique заявил, что он готов стать лидером Камеруна.
«Я не понимаю, почему я не могу занимать должность президента своей республики. Я мечтаю о президентстве, как Юлий Цезарь мечтал о Риме.
Если я стану президентом, то у меня будет сильная команда, с которой можно будет решать имеющиеся в стране трудности».
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