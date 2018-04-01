Губерниев 1 апреля объявил о решении баллотироваться на пост главы СБР

"Друзья! Пришла пора серьезно укрепить свои позиции в биатлоне! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР!. За мной мощная поддержка людей! Спонсоры уже готовы, серьезные деньги дадут нефтяники, газовики и компании — производители майонеза!" — написал Губерниев в своем инстаграме.