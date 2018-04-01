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Губерниев 1 апреля объявил о решении баллотироваться на пост главы СБР
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Губерниев 1 апреля объявил о решении баллотироваться на пост главы СБР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), передает "Советский спорт".
"Друзья! Пришла пора серьезно укрепить свои позиции в биатлоне! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР!. За мной мощная поддержка людей! Спонсоры уже готовы, серьезные деньги дадут нефтяники, газовики и компании — производители майонеза!" — написал Губерниев в своем инстаграме.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков поддержал кандидатуру Владимира Драчева на пост президента СБР.
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