К началу ЧМ-2018 большинство строительных и ремонтных работ в Самаре приостановят

У подрядчиков осталось два месяца на то, чтобы привести в порядок фасады, расположенные на туристических маршрутах Самары. К началу матчей чемпионата мира по футболу большинство строительных и ремонтных работ в городе должны приостановить. Об этом сообщили в городской думе.

— Всего на гостевом маршруте расположено 774 дома. 181 из них — объекты культурного наследия. Все здания разделены на три группы приоритета. Первая — это дома, расположенные в непосредственной близости к стадиону «Самара Арена», зоне фестиваля болельщиков и ключевым транспортным узлам на маршруте из старой части города до стадиона. Вторая — здания вдоль основных магистралей: Московского шоссе и улицы Ново-Садовой, а третья — оставшиеся дома, — доложил депутатам и. о. заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин . — С 2015 по 2017 год подрядчики отремонтировали 304 дома, в числе которых 54 объекта культурного наследия.

По словам чиновника, сейчас в плане работы осталось 169 домов. Это и те объекты, которые не были завершены в прошлом году, и новые. Все здания должны обновить к 31 мая. Финансируют работы как по программе капитального ремонта, так и с привлечением инвесторов и муниципальных предприятий.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.