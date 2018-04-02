Моуринью планирует обновить линию обороны 

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью связывает неудачи своей команды с линией обороны.
Эшли Янгу и Антонио Валенсии, которых Моуринью использует на флангах, уже по 32 года. Из центральных же защитников никто не провёл в Премьер-лиге больше 22 матчей из 31.
Как сообщает The Times, летом Моуринью планирует полностью обновить защитную линию своей команды. Среди целей «Манчестер Юнайтед» отмечаются Самуэль Юмтити и Алекс Сандро. За этих футболистов «красные дьяволы» могут заплатить более 110 миллионов евро.