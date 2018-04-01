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Маурисио Почеттино: Сегодняшний день — повод для гордости для «Тоттенхэма»
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Маурисио Почеттино: Сегодняшний день — повод для гордости для «Тоттенхэма» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 32-го тура премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».
«Челси» на своем поле уступил «Тоттенхэму»
«Было важно победить здесь спустя 28 лет, — приводит BBC слова Почеттино. — Это счастливый день для всех — фанатов и игроков. Мы гордимся этой победой.
Мы контролировали игру, но «Челси» создавал моменты и забил. Во втором тайме мы сыграли намного лучше и заслужили победу.
Мы постарались поменять некоторых игроков в перерыве, чтобы найти лучшие связки и позиции на поле для контроля мяча. После выигранного матча это выглядит хорошим решением. Стоит отметить игроков, поскольку мы проявили характер, уступая 0:1. Сегодняшний день — наш повод для гордости».
Напомним, «Тоттенхэм» выиграл в гостях у «Челси» впервые с 1990 года.
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