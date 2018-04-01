Маурисио Почеттино: Сегодняшний день — повод для гордости для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 32-го тура премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» на своем поле уступил «Тоттенхэму»

«Было важно победить здесь спустя 28 лет, — приводит BBC слова Почеттино. — Это счастливый день для всех — фанатов и игроков. Мы гордимся этой победой.

Мы контролировали игру, но «Челси» создавал моменты и забил. Во втором тайме мы сыграли намного лучше и заслужили победу.

Мы постарались поменять некоторых игроков в перерыве, чтобы найти лучшие связки и позиции на поле для контроля мяча. После выигранного матча это выглядит хорошим решением. Стоит отметить игроков, поскольку мы проявили характер, уступая 0:1. Сегодняшний день — наш повод для гордости».

Напомним, «Тоттенхэм» выиграл в гостях у «Челси» впервые с 1990 года.