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Деле Алли: «Рад, что смог дважды забить „Челси“
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Деле Алли: «Рад, что смог дважды забить „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, чей дубль принёс команде победу над «Челси» (3:1), пообщался с прессой.
"Это большое чувство — добиться победы над «Челси». У нас замечательная команда, и мы верим в свои силы.
Мы хорошо начали игру, просто недостаточно угрожали «Челси». Выдающийся гол Эриксена дал нам веру.
Я рад, что смог забить два гола, но гораздо важнее то, как мы оборонялись при счёте 3:1. Было важно надёжно играть в защите.
Гонка за места в Лиге чемпионов? В Премьер-лиге может случиться всякое. Нам нужно продолжать набирать очки", — цитирует Алли BBC.
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