Деле Алли: «Рад, что смог дважды забить „Челси“

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, чей дубль принёс команде победу над «Челси» (3:1), пообщался с прессой.

"Это большое чувство — добиться победы над «Челси». У нас замечательная команда, и мы верим в свои силы.

Мы хорошо начали игру, просто недостаточно угрожали «Челси». Выдающийся гол Эриксена дал нам веру.

Я рад, что смог забить два гола, но гораздо важнее то, как мы оборонялись при счёте 3:1. Было важно надёжно играть в защите.

Гонка за места в Лиге чемпионов? В Премьер-лиге может случиться всякое. Нам нужно продолжать набирать очки", — цитирует Алли BBC.