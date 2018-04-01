Лучшего культработника назвали в Адыгее 

Победителя конкурса «Лучший культработник — 2018» назвали в Адыгее, сообщает Минкультуры республики.
Финал республиканского конкурса прошел в доме культуры села Натырбово Кошехабльского района
Его участниками стали девять работников культуры — победители муниципальных этапов.
По итогам выступления жюри определило победителя. Звание «Лучший культработник — 2018» присвоено Валентине Шишко из Гиагинского района.
Второе место в конкурсе занял Азамат Нагоев — представитель Майкопского района. Третье место разделили между собой Кадырхан Евтых из Теучежского района и Шоди Касимов из Кошехабльского района.
Конкурс «Лучший культработник» проводит Министерство культура РА и Центр народной культуры Адыгеи.