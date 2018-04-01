Лучшего культработника назвали в Адыгее

Победителя конкурса «Лучший культработник — 2018» назвали в Адыгее, сообщает Минкультуры республики.

Финал республиканского конкурса прошел в доме культуры села Натырбово Кошехабльского района

Его участниками стали девять работников культуры — победители муниципальных этапов.

По итогам выступления жюри определило победителя. Звание «Лучший культработник — 2018» присвоено Валентине Шишко из Гиагинского района.

Второе место в конкурсе занял Азамат Нагоев — представитель Майкопского района. Третье место разделили между собой Кадырхан Евтых из Теучежского района и Шоди Касимов из Кошехабльского района.

Конкурс «Лучший культработник» проводит Министерство культура РА и Центр народной культуры Адыгеи.