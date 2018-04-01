Алонсо: «В ключевых матчах непозволительно пропускать три гола»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо сказал несколько слов после поражения от «Тоттенхэма» (1:3).

"Сегодня нам обязательно нужно было выигрывать, поэтому сейчас мы разочарованы. Нужно бороться до конца и смотреть, что произойдёт.

Я не думаю, что мы играли плохо. У нас было гораздо больше моментов, но мы не были сконцентрированы на протяжении всех 90 минут. В ключевых матчах непозволительно пропускать три гола.

Нам не хватает удачи. Другие команды улучшились по сравнению с прошлым сезоном, а нам не хватает стабильности. Будем продолжать бороться.

В последних семи матчах нам нужно добиться семи побед. Будем надеяться, что конкуренты при этом будут проигрывать", — цитирует Алонсо BBC.