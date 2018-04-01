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Алонсо: «В ключевых матчах непозволительно пропускать три гола»
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Алонсо: «В ключевых матчах непозволительно пропускать три гола» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Маркос Алонсо сказал несколько слов после поражения от «Тоттенхэма» (1:3).
"Сегодня нам обязательно нужно было выигрывать, поэтому сейчас мы разочарованы. Нужно бороться до конца и смотреть, что произойдёт.
Я не думаю, что мы играли плохо. У нас было гораздо больше моментов, но мы не были сконцентрированы на протяжении всех 90 минут. В ключевых матчах непозволительно пропускать три гола.
Нам не хватает удачи. Другие команды улучшились по сравнению с прошлым сезоном, а нам не хватает стабильности. Будем продолжать бороться.
В последних семи матчах нам нужно добиться семи побед. Будем надеяться, что конкуренты при этом будут проигрывать", — цитирует Алонсо BBC.
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