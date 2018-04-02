Маркос Алонсо: Мы провели плохой матч против «Тоттенхэма»

— Я думаю, что у нас не было той же удачи, что была в прошлом сезоне. Кроме того, другие команды стали сильнее и, возможно, мы не показываем той стабильности, которая была у нас в прошлом году. Я не думаю, что мы провели плохой матч против «Тоттенхэма», у нас было намного больше шансов, чем у них.

Антонио Конте: В первом тайме «Челси» наиграл на два или три гола

Я думаю, как и в каждой игре, мы должны быть сфокусированы и сконцентрированы все 90 минут, потому что мы провели хороший матч, контролировали игру, а затем пропустили 3 мяча. Это трудно принять, — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

Добавим, что после этой игры «Тоттенхэм» набрал 64 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 56 баллами занимает пятое место в чемпионате.

В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Челси» дома примет «Вест Хэм».