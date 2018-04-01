Потерявший 4 зуба Лукоянов: «"Трактор" в Казань приехал не покушать и поспать»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился эмоциями от победы над «Трактором» (4:3) во втором матче серии финала Восточной конфеернции КХЛ. Казанцы ведут в серии со счетом 2-0..

«Я думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым», но у них тоже хорошая команда. Легионеры сильные, пацаны хорошо готовы. 2-0 в серии еще ничего не значит. В Челябинске будет еще тяжелее.

Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое, но мы перевернули игру. Второй период был показательным. Начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве», — сказал игрок.

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