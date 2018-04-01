Ещё
Потерявший 4 зуба Лукоянов: «"Трактор" в Казань приехал не покушать и поспать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потерявший 4 зуба Лукоянов: «"Трактор" в Казань приехал не покушать и поспать» 

SPORT24.ru 1 час назад
Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился эмоциями от победы над «Трактором» (4:3) во втором матче серии финала Восточной конфеернции КХЛ. Казанцы ведут в серии со счетом 2-0..
«Я думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым», но у них тоже хорошая команда. Легионеры сильные, пацаны хорошо готовы. 2-0 в серии еще ничего не значит. В Челябинске будет еще тяжелее.
Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое, но мы перевернули игру. Второй период был показательным. Начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве», — сказал игрок.
Его слова приводит
SPORT24.ru: последние новости
«Тоттенхэм» победил «Челси» на выезде впервые с 1990 года Это'О заявил о желании стать президентом Камеруна «Ницца» обыграла «Труа», «Сент-Этьен» разгромил «Нант»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение