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ЦСКА впервые за 12 лет обыграл «Ростов» на выезде
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ЦСКА впервые за 12 лет обыграл «Ростов» на выезде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА на выезде одержал победу над «Ростовом» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе армейцев мячи забили Георгий Щенников и Понтус Вернблум.
У хозяев единственным голом отметился Сверрир Ингасон.
В последний раз красно-синие обыгрывали ростовчан на выезде в рамках чемпионата России в 2006 году.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур "Ростов" (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Голы: 0:1 — Щенников — 44, 1:1 — Ингасон — 61, 1:2 — Вернблум — 75
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