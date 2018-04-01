Гол Вернблума принес ЦСКА победу над «Ростовом»

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 24-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

В конце первого тайма защитник Георгий Щенников открыл счет. Хозяева отыгрались после перерыва благодаря точному удару защитника Сверрира Ингасона. Победу же ЦСКА принес швед Понтус Вернблум, вновь вышедший на позиции форварда.

ЦСКА набрал 44 очка и вернулся на третье место. Команда отстает от «Спартака» на три очка и имеет игру в запасе. У «Ростова» осталось 27 очков и 12-е место.

В 25-м туре 9 апреля ЦСКА примет «Динамо», а за день до этого «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом».

Добавим, что 5 апреля ЦСКА проведет в гостях первый матч ¼ финала Лиги Европы с «Арсеналом».

24-й тур «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Ингасон, 61 — Щенников, 44. Вернблум, 75.

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Макеев, Вилюш (Дядюн, 84), Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Сапета, Ионов, Калачев, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Набабкин, Игнашевич, Дзагоев (Кучаев, 78), Головин, Натхо, Вернблум, Муса (Витиньо, 84).

Предупреждения: Ингасон, 9. Калачев, 32. Сапета, 76 — Набабкин, 32.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча