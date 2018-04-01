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ЦСКА обыграл «Ростов» и вернулся в тройку
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ЦСКА обыграл «Ростов» и вернулся в тройку 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В двадцать четвёртом туре чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Ростов».
Протокол игры
Ростов
ЦСКА Москва
44' Щенников Георгий (0:1)
(1:1) Ингасон Сверрир 61'
75' Вернблум Понтус (1:2)
Песьяков Сергей 72' (Абаев Илья (72') • Паршивлюк Сергей • Вилюш Мацей 84' (Дядюн Владимир (84') • Ингасон Сверрир 9' • Сигурдссон Рагнар • Макеев ЕвгенийКалачёв Тимофей 32' • Гацкан АлександрСапета Александр 75' • Ионов АлексейСигурдарсон Бьорн 85' (Скопинцев Дмитрий (85')
Запасные: Байрамян Хорен • Чуперка ВалерийГулиев Аяз • Шомуродов Элдор • Бобен Матия • Плиев Константин
Акинфеев ИгорьНабабкин Кирилл 33' • Березуцкий ВасилийИгнашевич СергейБерезуцкий Алексей • Щенников Георгий • Головин Александр • Натхо Бибрас • Дзагоев Алан 78' (Кучаев Константин (78') • Вернблум Понтус • Муса Ахмед 84' (Витиньо Виктор (84')
Запасные: Миланов ГеоргиПомазун ИльяЖамалетдинов ТимурЧалов ФёдорХосонов Хетаг • Kristijan Bistrovic
01 апреля. Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону).
Борьба за места в Лиге чемпионов обещает получиться горячей. После воскресной победы над «Уфой» на третью строчку российской Премьер-лиги взобрался "Зенит". Спустя несколько часов вернуть себе третью позицию рассчитывал ЦСКА. Команда Виктора Ганчаренко проводила гостевой поединок против «Ростова», находящегося перед зоной стыковых матчей. «Армейцам» было важно победить, чтобы в хорошем настроении подойти к игре с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.
Команды демонстрировали неплохой темп, но не баловали собравшихся зрителей россыпью опасных моментов. В районе пятнадцатой минуты удар с дальней дистанции решил нанести Василий Березуцкий — игровой снаряд пролетел чуть левее намеченной цели. Ближе к экватору первого тайма любопытный эпизод возник уже около ворот ЦСКА. Рагнар Сигурдссон сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки, откуда пробил Александр Гацкан. Получилось мощно, но опытнейший Игорь Акинфеев ногой справился с ударом.
С течением времени ситуация на поле не менялась. Футболисты позволяли себе слишком много брака, да и частые нарушения правил пагубно сказывались на игровом темпе. ЦСКА преимущественно перекатывал мяч, однако перед перерывом подопечные Виктора Ганчаренко смогли открыть счёт. Василий Березуцкий со средней дистанции не лучшим образом пробил по воротам, благо около вратарской площади подправить игровой снаряд в подкате удалось Георгию Щенникову.
После перерыва моментов по-прежнему мало, однако на шестьдесят первой минуте «Ростову» удалось сравнять счёт. После подачи со штрафного мяч застрял в штрафной площади ЦСКА, пока метров с девяти точный удар ногой под правую штангу не нанёс Сверрир Ингасон. Игорь Акинфеев старался, но не смог добраться до игрового снаряда.
В средине второго тайма в завершении прекрасной контратаки Понтус Вернблум пробивал с ходу, но получилось намного выше рамки. В скором времени именно шведский футболист снова вывел команду Виктора Ганчаренко вперёд. Бибарс Натхо после удачного отскока справа из штрафной площади нанёс удар, а Вернблум на дальней штанге удачно подставил ногу. Футболисты «Ростова» начали сигнализировать об офсайде, но Понтус находился в правильном положении. Команда Валерия Карпина устремилась отыгрываться, однако счёт 1:2 стал итоговым. ЦСКА добился победы и вернулся в тройку.
Алексей Антоненко
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