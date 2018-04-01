ЦСКА обыграл «Ростов» и вернулся в тройку

В двадцать четвёртом туре чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Ростов».

Протокол игры

Ростов

ЦСКА Москва

(1:1) Ингасон Сверрир 61'

75' Вернблум Понтус (1:2)

01 апреля. Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону).

Борьба за места в Лиге чемпионов обещает получиться горячей. После воскресной победы над «Уфой» на третью строчку российской Премьер-лиги взобрался "Зенит" . Спустя несколько часов вернуть себе третью позицию рассчитывал ЦСКА. Команда Виктора Ганчаренко проводила гостевой поединок против «Ростова», находящегося перед зоной стыковых матчей. «Армейцам» было важно победить, чтобы в хорошем настроении подойти к игре с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.

Команды демонстрировали неплохой темп, но не баловали собравшихся зрителей россыпью опасных моментов. В районе пятнадцатой минуты удар с дальней дистанции решил нанести Василий Березуцкий — игровой снаряд пролетел чуть левее намеченной цели. Ближе к экватору первого тайма любопытный эпизод возник уже около ворот ЦСКА. Рагнар Сигурдссон сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки, откуда пробил Александр Гацкан. Получилось мощно, но опытнейший Игорь Акинфеев ногой справился с ударом.

С течением времени ситуация на поле не менялась. Футболисты позволяли себе слишком много брака, да и частые нарушения правил пагубно сказывались на игровом темпе. ЦСКА преимущественно перекатывал мяч, однако перед перерывом подопечные Виктора Ганчаренко смогли открыть счёт. Василий Березуцкий со средней дистанции не лучшим образом пробил по воротам, благо около вратарской площади подправить игровой снаряд в подкате удалось Георгию Щенникову.

После перерыва моментов по-прежнему мало, однако на шестьдесят первой минуте «Ростову» удалось сравнять счёт. После подачи со штрафного мяч застрял в штрафной площади ЦСКА, пока метров с девяти точный удар ногой под правую штангу не нанёс Сверрир Ингасон . Игорь Акинфеев старался, но не смог добраться до игрового снаряда.