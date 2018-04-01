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Алексей Потапов: «Билялетдинов завел „Ак Барс“ при счете 0:2 в игре с „Трактором“
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Алексей Потапов: «Билялетдинов завел „Ак Барс“ при счете 0:2 в игре с „Трактором“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: 31 канал
Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов после второго матча финальной серии Восточной конференции против «Трактора» (4:3 ОТ) подчеркнул, что его команде надо менять начало игры. Отметим. что форвард в минувшей встрече записал на свой счет результативную передачу.
— У нас не совсем получилось начало, — цитирует РИА «Новости» Потапова. — Слава богу, что развернули игру, смогли победить. Такие матчи зрелищные для зрителей, но нам надо менять начало игры. В раздевалке перед вторым периодом тренер внес коррективы, немножко завел нас, и мы вышли играть уже совершенно по-другому. Билялетдинов — человек, который может завести с пол-оборота.
Лукоянов? Нужно отдать должное Артему. Он продолжил матч, хотя потерял зубы. Проявил бойцовские качества, вышел и доиграл. Он нам крайне был необходим в концовке.
Провокации со стороны игроков «Трактора»? Если честно, не было никакого желания реагировать на это. Не знаю, как Петров своим ребятам сейчас будет смотреть в глаза. Это их кухня, пусть сами разбираются. Нам тренер дал задание не реагировать на провокации.
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