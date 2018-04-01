«Анжи» в добавленное время вырвал ничью у «Краснодара»

«Анжи» и «Краснодар» решают полярные задачи. Махачкалинцы ведут борьбу за выживание, «быки» стараются попасть в тройку. В первом круге краснодарцы не оставили шансов «Анжи», разгромив команду Вадима Скрипченко со счётом 5:1.

Протокол игры

Краснодар

01 апреля. Стадион «Краснодар» (Краснодар).

Два очка, гол и голевую передачу, в той встрече заработал Фёдор Смолов. Сегодня лучший бомбардир РФПЛ также был в стартовом составе и уже на восьмой минуте организовал опасный момент. Секундное замешательство помешало голеадору отличиться. Переправить мяч в ворота мог Олег Шатов, но к мячу он не успел. Ответную атаку махачкалинцы готовили семь минут. Синицын с ударом справился, а дальше его подстраховали защитники. Перейра отдавал на Классона, но выйти последнему один на один с голкипером соперников помешали игроки обороны «Анжи». Дуэт Смолов — Шатов напомнил о себе за четверть часа до конца первого тайма. Фёдор выдал отличную передачу на Олега, который немного не докрутил мяч в ворота, угодив в защитника.

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И всё же «Краснодар» забил. Виктор Классон ушёл на финте от соперника и открыл счёт в матче. Перед перерывом Смолов мог упрочить преимущество хозяев, но Лория ему этого не позволил сделать. Уже в дебюте второго тайма Классон перебрасывал голкипера соперника, но вместе с ним перекинул и ворота. После обмена заменами махачкалинцы провели атаку, которую завершал Хамдамов. Оборона «Краснодара» не позволила ему нанести решающий удар. Казалось, что победа уже в руках у «Краснодара», но в добавленное время махачкалинцы сравняли счёт, повергнув болельщиков на трибунах в шок и уныние.