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«Анжи» в добавленное время вырвал ничью у «Краснодара»
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«Анжи» в добавленное время вырвал ничью у «Краснодара» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Анжи» и «Краснодар» решают полярные задачи. Махачкалинцы ведут борьбу за выживание, «быки» стараются попасть в тройку. В первом круге краснодарцы не оставили шансов «Анжи», разгромив команду Вадима Скрипченко со счётом 5:1.
Протокол игры
Краснодар
(1:0) Классон Виктор 33'
Данченко Олег 90' (1:1)
Синицын АндрейПетров Сергей • Мартынович Александр • Гранквист АндреасКалинин ИгорьКаборе Шарль 45' 53' (Газинский Юрий (53') • Мамаев Павел 69' (Жоаозиньо Рамос (69') • Шатов Олег • Перейра Маурисио 81' • Классон Виктор • Смолов Фёдор 85' (Вандерсон Кампос (85')
Запасные: Шишкин РоманЯнбаев Ренат • Лаборде Леон • Адамов ДенисЛатышонок Евгений • Рамирес Кристиан • Грицаенко Алексей
Лория Гиорги • Данченко Олег • Самарджич Мирал 64' • Брызгалов СергейПолуяхтов Владимир 71' • Тетрашвили ГурамБакаев Михаил 83' (Прудников Александр (83') • Хамдамов Достон 69' (Яковлев Павел (69') • Лескано ХуанМаркелов Иван 57' (Хубулов Арсен (57') • Будковский Филипп
Запасные: Будаков АлександрЧайковский Игорь • Армаш Игорь • Чансельор Джон • Мусалов МагомедСугробов Владимир • Калмыков Амур • Глебов Данил
01 апреля. Стадион «Краснодар» (Краснодар).
Два очка, гол и голевую передачу, в той встрече заработал Фёдор Смолов. Сегодня лучший бомбардир РФПЛ также был в стартовом составе и уже на восьмой минуте организовал опасный момент. Секундное замешательство помешало голеадору отличиться. Переправить мяч в ворота мог Олег Шатов, но к мячу он не успел. Ответную атаку махачкалинцы готовили семь минут. Синицын с ударом справился, а дальше его подстраховали защитники. Перейра отдавал на Классона, но выйти последнему один на один с голкипером соперников помешали игроки обороны «Анжи». Дуэт Смолов — Шатов напомнил о себе за четверть часа до конца первого тайма. Фёдор выдал отличную передачу на Олега, который немного не докрутил мяч в ворота, угодив в защитника.
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И всё же «Краснодар» забил. Виктор Классон ушёл на финте от соперника и открыл счёт в матче. Перед перерывом Смолов мог упрочить преимущество хозяев, но Лория ему этого не позволил сделать. Уже в дебюте второго тайма Классон перебрасывал голкипера соперника, но вместе с ним перекинул и ворота. После обмена заменами махачкалинцы провели атаку, которую завершал Хамдамов. Оборона «Краснодара» не позволила ему нанести решающий удар. Казалось, что победа уже в руках у «Краснодара», но в добавленное время махачкалинцы сравняли счёт, повергнув болельщиков на трибунах в шок и уныние.
Константин Лицин
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