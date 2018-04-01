«Анжи» в добавленное время спасся от поражения в игре с «Краснодаром» 

«Анжи» ушел от поражения в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара». Кубанцы открыли счет в первом тайме — отличился Виктор Классон. Сравняли счет махачкалинцы уже на четвертой добавленной минуте благодаря голу Олега Данченко.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур "Краснодар" — «Анжи» (Махачкала) — 1:1 (1:0)
Голы: Классон, 33 (1:0). Данченко, 90+4 (1:1).
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Калинин, Шатов, Перейра, Каборе (Газинский, 53), Мамаев (Жоаузинью, 69), Классон, Смолов (Вандерсон Масиэл, 85).
"Анжи": Лория, Данченко, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Хамдамов (Яковлев, 69), Тетрашвили, Бакаев (Прудников, 83), Лескано, Маркелов (Хубулов, 57), Будковский.
Предупреждения: Каборе, 45. Самарджич, 64. Полуяхтов, 71.
Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).
Краснодар. Стадион «Арена Краснодар». 20160 зрителей.