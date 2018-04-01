Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но «Анжи» заслужил ничью

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью в гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Мне понравилось то, как сегодня действовала моя команда. Мы предложили сопернику контригру. По большому счёту, зная силу соперника в атаке, мы понимали, что надо сыграть компактно по ширине, по глубине поля. В целом с этим справились. Я не думаю, что у соперника было много стопроцентных моментов, но пропущенный гол — это, конечно, высочайшее мастерство Классона, который, имея такие моменты, исполняет.

Вера команды в то, что матч может для нас закончиться благоприятно, была до последнего. В конце путём замен при счёте 0:1 мы перехватили инициативу, соперник уже действовал на контратаках. И в целом, считаю, этот гол мы сегодня заслужили. «Краснодар», наверное, был чисто по времени ближе к победе, но если брать исключительно игру, то мы эту ничью заслужили», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».