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Вадим Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили ничью
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Вадим Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили ничью 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Soccer News
— Эмоциональная игра. Соперник борется за зону еврокубков, у нас другие задачи. Мы знали атакующую силу «Краснодара». И сыграли стратегически очень грамотно. Компактная оборона. Главное было перекрыть середину поля, выдавливать соперника во фланги. Ребята выполнили установку на игру. Соперник не смог атаковать так, как мог бы. Нам забили высочайшего класса гол. Ну что сделаешь. После перерыва мы разжали пружину, рисковали. Мне даже показалось, что в конце мы переняли инициативу. Но счет 1:0, как известно, хрупкий. «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили ничью, — приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».
Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал 41 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 24 баллами занимает 14-е место. В следующем туре «Краснодар» на выезде встретится с «Зенитом», а «Анжи» дома примет «Спартак».
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