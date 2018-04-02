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Сесар Аспиликуэта: Тяжело смириться с ответным голом «Тоттенхэма» в концовке первого тайма
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Сесар Аспиликуэта: Тяжело смириться с ответным голом «Тоттенхэма» в концовке первого тайма 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
— Это очень тяжело. Мы хорошо начали матч, открыли счет и контролировали игру, но тяжело смириться с ответным голом в концовке первого тайма, поскольку, с учетом того, как мы провели первую половину встречи, мы не заслуживали уйти на перерыв при счете 1:1, но это футбол.
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После этого была другая игра. Было тяжело смириться с голом до перерыва, когда мы контролировали игру, но иногда такое случается, в тою пользу или против тебя. Затем в течение пяти минут они забили два мяча в двух атаках и получили результат, который, естественно, был очень важен для нас, — передает слова Аспиликуэты официальный сайт «Челси».
Добавим, что после этой игры «Тоттенхэм» набрал 64 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 56 баллами занимает пятое место в чемпионате.
В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет со «Сток Сити», а «Челси» дома примет «Вест Хэм».
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