Джентльмены, обострите ваши чувства

Утро. Автобусная остановка «Волгоградский проспект» в Кузьминках. Автобус номер 169. Входит девушка в «интересном положении». Протягивает крупную купюру водителю и просит продать ей билет. Разменной монеты у него, конечно же, нет. А даме ехать надо. Потому что «положение» обязывает.

Водитель же просит ее покинуть салон. Дама нервничает. Водитель взвивается в истерике, хлопает дверью кабины и заявляет в салон, что «не тронется с места», пока дама не покинет автобус. А девушке, вижу по ее лицу, надо ехать. Каждая секунда кажется вечностью — утро же. Встаю, пропускаю даму по своему проездному, сажаю на свое место. Поехали?!

Не тут-то было. Второй акт салонной трагикомедии: водитель требует, чтобы автобус покинул…я. Но я же и свой проезд оплатил. А водителю «по барабану»: «Не поедем, пока этот — тык пальцем в меня — не покинет салон». В автобусе предательская тишина. Лица висят на стеклах боковых окон. Выражение на них: пусть сами разбираются. Но уже начинает сгущаться тьма неприязни.

Естественно, ко мне. Дама в «интересном положении» делает едва заметное движение встать и покинуть салон автобуса. Ситуация патовая. Покидаю салон злосчастного автобуса. Он, обдав меня выхлопными газами, уходит по маршруту.

Мораль сей басни такова: никакие нормы морали не действуют там, где существует цель — увеличить выручку. Понимаю, что водителя накрутили еще в автоколонне: мол, обнаружим в салоне «зайца» — срежем премию (а то и зарплату). А начальство его накрутили еще выше и еще строже: не выполним план по выручке — «накроется премия в квартал», как говорил герой Владимира Высоцкого. Ну и так далее. А дамам в «интересном положении» как быть?

О вежливом отношении к «старикам, инвалидам, беременным» транспортные дикторы все уши прожужжали. Но они как стояли, так и стоят «в сторонке, платочки в руках теребя». Ладно, озверел пришибленный начальством водила — трудно понять, но можно. Но ни один же джентльмен в салоне не шевельнулся навстречу будущей мамочке. Да и мне бы поддержка не помешала — я же закон не нарушил, на свои кровные женщину в салон пропустил, а в итоге оказался крайним. А мы потом еще удивлялись, когда прошлой зимой оставили девочку замерзать на автобусной остановке в одном из регионов страны. Теперь будем беременных оставлять рожать на остановках в дикое ненастье?! Не кажется ли нам, джентльменам, что у нас притупилось чувство порядочности, и чем громче взывают к ней репродукторы автобусов, троллейбусов и трамваев, тем фальшивей звучит камертон нашей совести?

Мне, мужику, от этого виртуального пинка скорби не много. Почесал и забыл. А маме предстоит воспитывать малыша. Кем он вырастет в обстановке тотального равнодушия?