Артем Лукоянов: Думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым»

— Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое. Но мы перевернули игру, второй период был показательным: начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве.

— С «Салаватом» было бы сложнее? — Тяжело сказать. Я тоже думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым». Но у «Трактора» тоже хорошая команда. Легионеры сильные, пацаны хорошо готовы. 2-0 в серии еще ничего не значит. В Челябинске будет еще тяжелее.

Александр Бурмистров : «Трактор» — очень техничная команда, серия будет непростая

— Не было желания уйти в раздевалку после потери двух зубов? — Это же плей-офф — если рука или нога не сломаны, то нужно играть. Людям иногда губы разрывает, но они выходят, полностью отдаются., — приводит слова Бурмистрова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча команд состоится 3 апреля в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени.