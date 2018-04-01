Ещё
Артем Лукоянов: Думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Лукоянов: Думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым» 

Советский спорт 1 час назад
— Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое. Но мы перевернули игру, второй период был показательным: начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве.
— С «Салаватом» было бы сложнее? — Тяжело сказать. Я тоже думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым». Но у «Трактора» тоже хорошая команда. Легионеры сильные, пацаны хорошо готовы. 2-0 в серии еще ничего не значит. В Челябинске будет еще тяжелее.
Александр Бурмистров: «Трактор» — очень техничная команда, серия будет непростая
— Не было желания уйти в раздевалку после потери двух зубов? — Это же плей-офф — если рука или нога не сломаны, то нужно играть. Людям иногда губы разрывает, но они выходят, полностью отдаются., — приводит слова Бурмистрова пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, что счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча команд состоится 3 апреля в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
Вадим Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили ничью Маурисио Почеттино: Сегодняшний день – повод для гордости для «Тоттенхэма» Игорь Шалимов: Второй тайм в исполнении «Краснодара» был безобразным
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение