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Игорь Шалимов: Второй тайм в исполнении «Краснодара» был безобразным
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Игорь Шалимов: Второй тайм в исполнении «Краснодара» был безобразным 

Советский спорт 37 минут назад
Фото: Soccer News
— Хорошо окончили первый тайм, мы готовились играть агрессивно, получилось забить. После перерыва должны были контролировать мяч, не ошибаться в центре поля. Забить было огромное количество возможностей.
Вадим Скрипченко: «Краснодар» был ближе к победе, но мы заслужили ничью
Но второй тайм был безобразным в нашем исполнении, возможно, худший в этом сезоне. Не добегали. Получили гол, потеряли два очка. Мы должны разбираться. Для домашней игры у нас было все очень комфортно, — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал 41 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» с 24 баллами занимает 14-е место. В следующем туре «Краснодар» на выезде встретится с «Зенитом», а «Анжи» дома примет «Спартак».
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