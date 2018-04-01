Игорь Шалимов: Второй тайм в исполнении «Краснодара» был безобразным

— Хорошо окончили первый тайм, мы готовились играть агрессивно, получилось забить. После перерыва должны были контролировать мяч, не ошибаться в центре поля. Забить было огромное количество возможностей.

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Но второй тайм был безобразным в нашем исполнении, возможно, худший в этом сезоне. Не добегали. Получили гол, потеряли два очка. Мы должны разбираться. Для домашней игры у нас было все очень комфортно, — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».