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Шалимов: «Краснодар» должен был забивать ещё, но в итоге получил гол от «Анжи»
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Шалимов: «Краснодар» должен был забивать ещё, но в итоге получил гол от «Анжи» 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю ничью с «Анжи» (1:1) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Впервые в сезоне пропускаем на 92-й минуте и упускаем результат, который нам нужен. Вели 1:0, и во втором тайме, конечно, был простор. Должны были им распорядиться и в контратаках забить ещё. Этого не сделали, было много потерь — так сложилось, причём у них ещё были моменты. Мы не использовали то, что должны были использовать, и получили на 92-й минуте этот мяч.
Замена Смолова? У Феди вчера была температура 37,3, поэтому мы его в концовке заменили. Думаю, сборная здесь ни при чём. У него было четыре дня, и он физически нормально выглядел. Дело не в физических кондициях», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
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