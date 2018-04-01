Ещё
Конте: «Челси» займет то место, которое заслужит"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте: «Челси» займет то место, которое заслужит" 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
"Пропущенный гол в в концовке первого тайма сказался нашей уверенности в себе. Мы должны были выигрывать 2:0, но Эриксен забил фантастический гол. Во второй половине мы пытались выйти вперед, но «Тоттенхэм» был лучше. Мы в этом сезоне не слишком удачно действуем в завершении, поэтому и проиграли.
Какие шансы на попадание в первую четверку? Сегодня мы упустили прекрасную возможность сократить отставание от «Тоттенхэма». Впереди семь матчей и мы должны сделать максимум от нас зависящее. «Челси» займет то место, которое заслужит. Бороться за титул в Премьер-лиге очень тяжело. В прошлом сезоне мы были чемпионами. Но всего два года назад клуб финишировал на десятом месте", — приводит слова Конте BBC.
После этого матча «Челси» остался на пятой позиции, но его отставание от четвертого места увеличилось до восьми очков.
Soccer News: последние новости
"Ростов" - ЦСКА - 1:2 (обзор) Вернблум в пятый раз в этом сезоне принес ЦСКА победу "Майнц" и гладбахская "Боруссия" разошлись миром
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола7
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение