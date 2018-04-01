Конте: «Челси» займет то место, которое заслужит"

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (1:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

"Пропущенный гол в в концовке первого тайма сказался нашей уверенности в себе. Мы должны были выигрывать 2:0, но Эриксен забил фантастический гол. Во второй половине мы пытались выйти вперед, но «Тоттенхэм» был лучше. Мы в этом сезоне не слишком удачно действуем в завершении, поэтому и проиграли.

Какие шансы на попадание в первую четверку? Сегодня мы упустили прекрасную возможность сократить отставание от «Тоттенхэма». Впереди семь матчей и мы должны сделать максимум от нас зависящее. «Челси» займет то место, которое заслужит. Бороться за титул в Премьер-лиге очень тяжело. В прошлом сезоне мы были чемпионами. Но всего два года назад клуб финишировал на десятом месте", — приводит слова Конте BBC.

После этого матча «Челси» остался на пятой позиции, но его отставание от четвертого места увеличилось до восьми очков.