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Очевидцы: охрана воронежского ночного клуба распылила в толпу перцовый баллончик
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Очевидцы: охрана воронежского ночного клуба распылила в толпу перцовый баллончик 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожан не пускали в заведение из-за проведения масштабного мероприятия. Охрана ночного клуба Palazzo в Воронеже распылила перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы в воскресенье, 1 апреля. Выяснилось, что горожан не пускали в клуб из-за того, что в нём проходило масштабное мероприятие. Только вот вместо того, чтобы объяснить всё по-хорошему, сотрудники применяли к столпившимся у входа посетителям грубую силу. — Охрана просто в толпу брызнула перцовый баллончик. Я первый раз в жизни это ощутила. Одной девушке IPhone разбили. А одного парня так сильно ударили, что он оказался без сознания. На входе просто массовое побоище было, — рассказала «Вести-Воронеж» очевидец случившегося. На официальной странице клуба в Instagram перед горожанами извинились за возникшие неудобства и недоразумения. Из-за большого скопления людей на место в ночь на 1 апреля выезжали полицейские, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в управлении МВД по региону. Однако подобные факты нападения на горожан зафиксированы не были. Как отметили в МВД, в полицию жалоб на действия охраны клуба от воронежцев не поступало. «Вести-Воронеж» пытаются связаться с клубом и уточнить, какое мероприятие проходило, почему не пускали людей и зачем применяли дубинки и баллончик.
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