Черчесов: кто сказал, что у болельщиков сборной России портится настроение?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об игре команды в товарищеских матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

«Мы никогда не хотим ставить автобус. Другое дело, что требуется время, чтобы люди друг друга почувствовали. Я поймал себя на мысли, что Зобнина и Головина тоже с Кубка конфедерацией у нас не было, только сейчас они встречаются. Есть проблемы, с которыми сталкивается каждый тренер.

Если ты не выигрываешь, определённый негативный осадок остаётся. Но в плане игры, взаимопонимания, подстройки с французами всё было уже намного лучше. Кто вам сказал, что у телезрителей портится настроение, когда они видят такие результаты? У моих соседей не портится. Когда эмоции после первых дней уходят, всё начинается иначе восприниматься.

Если брать 0:3, через три дня мы играли, ни один человек в тренерском штабе и в команде не говорил, что есть какая-то проблема. Мы вышли играть в футбол и играли, но есть нюансы, которые мы сами недоделали, потому что есть неготовность в функциональном и организационном плане. Сложно это за пару дней сделать. Есть дух, на котором надо основываться.

Есть индивидуальные качества, которые мы должны чётко знать, как и у соперника. Мы играли с листа. Когда играешь на топ-уровне и подсознание не работает, сложно решать какие-то вопросы. Не хотел бы принижать достоинство нашего футбола и наших футболистов. У нас есть достаточное количество хороших игроков. Другое дело, что есть индивидуальные качества, которые, возможно, выше у тех команд, с которыми мы играли. Это факт. Но наша задача — создать ансамбль, коллектив, которые нивелирует недостатки во всех отношениях. Это касается и нас, и других команд подобного уровня.

Мы знаем, как играет Мбаппе, что он убирает мяч под правую ногу. Конечно, футболисты это знали, но есть игра, там всё решают доли секунды. Футболист высокого уровня свои задачи решает. Мы в общей сложности пропустили девять мячей со стандартных положений. Это часть футбола. Надо работать», — сказал Черчесов в программе «После футбола».