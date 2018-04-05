В ФК «Ростов» рассказали, сколько будут стоить билеты на первый матч на новой арене

15 апреля желто-синие проведут первый из трех запланированных тестовых матчей на «Ростов Арене». Футболисты «Ростова» сыграют с командой «СКА-Хабаровск».

Купить билеты на игру сможет любой желающий с 9 апреля. Самое дорогое место на западной трибуне в секторе Skybox обойдется 4 тысячи рублей. А самый дешевый билет можно приобрести на северную трибуну за 150 рублей.

— По техническим причинам билеты не будут продаваться в онлайн-режиме. Купить их можно будет только в кассах ФК «Ростов», — сообщили в пресс-службе клуба.

Вместимость «Ростов Арены» — 45 тысяч человек. Но на первую тестовую игру пустят в три раза меньше зрителей — 13 тысяч.

В конце марта стало известно, что футбольным болельщикам запретят приближаться на своих личных автомобилях к «Ростов Арене». Парковаться возле спортивного объекта разрешат лишь аккредитованному транспорту, в частности, городским автобусам, автобусам сборных, организаторов, VIP-персон, представителей СМИ и такси.