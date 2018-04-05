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В ФК «Ростов» рассказали, сколько будут стоить билеты на первый матч на новой арене
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В ФК «Ростов» рассказали, сколько будут стоить билеты на первый матч на новой арене 

161.ru 47 минут назад
Фото: 161.ru
15 апреля желто-синие проведут первый из трех запланированных тестовых матчей на «Ростов Арене». Футболисты «Ростова» сыграют с командой «СКА-Хабаровск».
Купить билеты на игру сможет любой желающий с 9 апреля. Самое дорогое место на западной трибуне в секторе Skybox обойдется 4 тысячи рублей. А самый дешевый билет можно приобрести на северную трибуну за 150 рублей.
— По техническим причинам билеты не будут продаваться в онлайн-режиме. Купить их можно будет только в кассах ФК «Ростов», — сообщили в пресс-службе клуба.
Вместимость «Ростов Арены» — 45 тысяч человек. Но на первую тестовую игру пустят в три раза меньше зрителей — 13 тысяч.
В конце марта стало известно, что футбольным болельщикам запретят приближаться на своих личных автомобилях к «Ростов Арене». Парковаться возле спортивного объекта разрешат лишь аккредитованному транспорту, в частности, городским автобусам, автобусам сборных, организаторов, VIP-персон, представителей СМИ и такси.
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 Ещё 9 источников 
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