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Черчесов: И. Денисов — лучший по отборам в РФПЛ? В РФПЛ! Вот и ответ на вопрос
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Черчесов: И. Денисов — лучший по отборам в РФПЛ? В РФПЛ! Вот и ответ на вопрос 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, которого он ещё ни разу не вызывал в национальную команду, а также выразил мнение, то неизвестным игрокам уже будет сложно попасть в состав сборной для участия на ЧМ-2018.
«Игорь Денисов — лучший по отборам в РФПЛ, а я его не беру? В РФПЛ! Вот и ответ на вопрос. С испанцами на этой позиции сыграл Кузяев, и он провёл хороший матч. У нас появилась плеяда игроков, которые мобильны, умеют играть в футбол, хотят играть. Те, у кого есть и настоящее, и будущее. Поэтому принимаем те решения, которые считаем нужным.
Глушаков грустил на скамейке с французами? Честно говоря, не видел. С бразильцами он играл, делал в какой-то степени то, что планировали, в какой-то степени — нет. Есть соперник, который заставляет делать то, что не хочется. Во втором матче он участия не принимал, но это ни о чём не говорит. Мы видим состояние каждого футболиста. Нам нужна готовность, а не имена. На поле футболисты должны быть не семенами, они должны давать результат.
Мы прошли определённый путь. Наверное, ноунейму попасть в сборную на чемпионат мира будет сложно. А другим я уже сказал, что надо себя проявлять и готовиться. Неготовым на таком турнире сложно быть. Понятно, что у нас будет определённое время. Мы желаем чисто человеческого здоровья, чтобы не было травм. Неготовых футболистов в команде не должно быть, потому что есть большой турнир, где надо себя проявлять. Мы уже проходили турниры, где были имена, но не было команды и результата. Мы этого не хотим», — сказал Черчесов в программе «После футбола».
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