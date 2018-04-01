Тренер БК «Нижний Новгород» списал поражение от ВЭФа на магнитные бури

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич предположил, что его баскетболисты проиграли рижскому ВЭФу в матче Единой лиги ВТБ из-за магнитных бурь.

"Нижний Новгород" в гостях уступил ВЭФу со счетом 90:94.

"Контролировали игру в первой половине, но, к сожалению, во второй, видимо, случились магнитные бури. Не знаю даже, как еще это объяснить. Попытались адаптироваться, это не было легко. К сожалению, в ключевые моменты допустили несколько ошибок. Но не могу упрекнуть своих ребят, они пытались, у них был отличный настрой на сегодняшний матч, но сегодня все равно проиграли", — заявил Лукич журналистам.

"Очень сложно пропустить 94 очка и при этом рассчитывать обыграть ВЭФ в гостях. Правда, за большинство из этих очков не могу предъявить серьезных претензий своим игрокам. Раз так много пропустили, то заслуженно проиграли", — отметил тренер.

После этого поражения «Нижний Новгород» оказался за пределами первой восьмерки. «Конечно, обидно проигрывать прямым конкурентам за место в плей-офф. Но важна каждая игра. Сейчас мы прямо из Риги отправимся в Пермь, где попробуем сделать сюрприз (»Парме")", — добавил Лукич.