Джастин Азеведо: Мы дали сопернику слишком много пространства

— Такая победа и гол — это очень приятный подарок на день рождения. Это особенный момент. Где праздничный пирог? Я приносил его вчера. Не хотел, чтобы что-то отвлекало игроков от матча. Угостил парней чизкейком, они его съели в момент.

Почему начали матч так слабо? Это точно не связано с моим днем рождения. Мы дали сопернику слишком много пространства. Нужно будет избегать такого в следующих матчах, — приводит слова Азеведо РИА «Новости»

Напомним, что счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча команд состоится 3 апреля в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени.