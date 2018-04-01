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Джастин Азеведо: Мы дали сопернику слишком много пространства
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Джастин Азеведо: Мы дали сопернику слишком много пространства 

Советский спорт 54 минуты назад
— Такая победа и гол — это очень приятный подарок на день рождения. Это особенный момент. Где праздничный пирог? Я приносил его вчера. Не хотел, чтобы что-то отвлекало игроков от матча. Угостил парней чизкейком, они его съели в момент.
Почему начали матч так слабо? Это точно не связано с моим днем рождения. Мы дали сопернику слишком много пространства. Нужно будет избегать такого в следующих матчах, — приводит слова Азеведо РИА «Новости».
Напомним, что счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча команд состоится 3 апреля в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени.
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