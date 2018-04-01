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Шпажистка Солдатова стала чемпионкой мира по фехтованию среди юниоров
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Шпажистка Солдатова стала чемпионкой мира по фехтованию среди юниоров 

Чемпионат.com 49 минут назад
Российская шпажистка Анастасия Солдатова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который стартовал сегодня в Вероне (Италия).
В финале юниорской категории Солдатова победила польку Юлию Фалинскую со счётом 15:11. Третьими стали венгерки Кинга Надь и Эмма Борсоди. На стадии полуфинала Солдатова была сильнее Надь — 15:13.
Екатерина Тарасова, Марина Кесаева и Кристина Ясинская завершили борьбу на стадии 1/16 финала. При это Ясинская проиграла Солдатовой со счётом 11:15
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