Ещё
Станислав Черчесов: «Почему-то есть мнение, что один вызванный в сборную человек спасет мир»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Черчесов: «Почему-то есть мнение, что один вызванный в сборную человек спасет мир» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетовал, что ему не удается наигрывать связки в преддверии чемпионата мира-2018 из-за частых травм игроков.
— Что касается обороны, мы уже с испанцами играли в «четыре с половиной» защитника — Смольников много вперед ходил, — сказал Черчесов в эфире передачи «После футбола». — Потихоньку мы переходили на схему в четыре защитника.
— То есть вы два варианта наигрываете? Осталось два контрольных матча. Можно ли что-то успеть еще наиграть?
— Можно.
— Вы всех попробовали в сборной, кого хотели?
— Я бы так не сказал. Мы все говорим про одного человека. Есть какое-то мнение, что этот один спасет мир. Нам не удается связки наиграть. Головин появился, Кузяев появился, а вместе они не играли ни одного матча. Вот что меня больше беспокоит, а не то, кого не вызвали.
Мы не хотим говорить про одного футболиста, кто бы он ни был. Один человек ничего не сделает.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ростов" переедет на новый стадион "Ростов Арена" после матча с ЦСКА "Анжи" в добавленное время спасся от поражения в игре с "Краснодаром" Игорь Шалимов: "Второй тайм "Краснодара" – худший в этом сезоне"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение