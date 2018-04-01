Станислав Черчесов: «Почему-то есть мнение, что один вызванный в сборную человек спасет мир»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетовал, что ему не удается наигрывать связки в преддверии чемпионата мира-2018 из-за частых травм игроков.

— Что касается обороны, мы уже с испанцами играли в «четыре с половиной» защитника — Смольников много вперед ходил, — сказал Черчесов в эфире передачи «После футбола». — Потихоньку мы переходили на схему в четыре защитника.

— То есть вы два варианта наигрываете? Осталось два контрольных матча. Можно ли что-то успеть еще наиграть?

— Можно.

— Вы всех попробовали в сборной, кого хотели?

— Я бы так не сказал. Мы все говорим про одного человека. Есть какое-то мнение, что этот один спасет мир. Нам не удается связки наиграть. Головин появился, Кузяев появился, а вместе они не играли ни одного матча. Вот что меня больше беспокоит, а не то, кого не вызвали.

Мы не хотим говорить про одного футболиста, кто бы он ни был. Один человек ничего не сделает.