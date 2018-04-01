Черчесов: давайте уважать то, что у нас есть, и делать это сильнее

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов рассказал, как относится к критике игры сборной.

«Они играют в футбол, а мы страдаем? Мы ничем не страдаем. Каждый раз говорю и буду говорить: давайте уважать то, что у нас есть, и делать это сильнее. Это единственный путь. Мы знаем свои недостатки и хорошие качества. Работаем над этим и продолжим работать. Моя задача — помогать игрокам расти.

Однозначно прислушиваюсь к критике журналистов. Есть аналитические статьи, с которыми можно соглашаться или нет, но я стараюсь их просматривать. Везде можно найти зерно. Мы к этому спокойно относимся. Если про нас не пишут, значит, мы неинтересны и никому не нужны. А вот эти статьи нам реально помогают», — сказал Черчесов в программе «После футбола».