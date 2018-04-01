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Александр Бубнов: После перерыва «Зенит» только отбивался
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Александр Бубнов: После перерыва «Зенит» только отбивался 

Советский спорт 41 минуту назад
— Хозяева пропустили со стандарта, а во втором случае забили сами себе. Благодаря этому «Зенит» получил возможность действовать по счету. И если в первом тайме еще проявлял активность впереди, для чего ближе к нападению расположился Паредес, то после перерыва только отбивался.
С точки зрения содержания игры «Уфа» выглядела хорошо готовой, боевитой способной много комбинировать. «Зенит» же вновь не произвел цельного впечатления.
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Зенит» с трудом, но все-таки взял важные три очка, необходимые для борьбы за место в Лиге чемпионов. О чем-то большем, исходя из увиденного в Уфе, говорить не приходится. А дальше, кто знает, если забуксует «Локомотив», оступится «Спартак», возможно, «Зенит» постарается побороться за что-то большее. Но пока особых предпосылок к этому не видно, — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что 7 апреля в матчах 25-го тура уфимцы встретятся в Туле с «Арсеналом», а «Зенит» примет на стадионе «Санкт-Петербург» «Краснодар».
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