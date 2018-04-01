Паршивлюк: «Поле мешало играть, мяч постоянно был „на гландах“»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал домашнее поражение своей команды от ЦСКА в матче 24-го тура РФПЛ — 1:2.

«ЦСКА свои моменты реализовал, мы — нет. В одном моменте Акинфеев потащил, еще был шанс у Сапеты. Как и в игре с «Зенитом» и Тулой, у нас было больше голевых возможностей. Забивать свое надо.

Поле мешало играть обеим командам. Оно повлияло на рисунок игры. Мяч не катился, а скакал, мяч постоянно был «на гландах». Опять же, и голы получились из-за поля. Куча прострелов, рикошетов.

Была ли для меня как бывшего футболиста «Спартака» принципиальна игра против ЦСКА? Нет. Паршивлюк не считает, что дальние перелеты исландских игроков после матчей сборных сказались на их выступлениях.

«Это надо у них спросить. По-моему, они сыграли хорошо», — передает слова Паршивлюка корреспондент Sport24.ru Александр Муйжнек.