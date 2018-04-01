Черчесов: «Плакаться о тех, кого нет, значит не доверять их сменщикам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не жаловаться на отсутствие из-за травм ряда основных игроков команд.

"Плакаться о футболистах, которых нет, значит не доверять тем, кто стоит за ними. Нету их, значит надо искать замену. Кого не хватало? Об этом мы только в узком кругу говорим. Вы не услышите от меня, чтобы я кого-то публично ругал.

Наша задача — дать футболисту шанс, чтобы он себя проявил. Поэтому и игра с «Динамо» была сделана, чтобы игроки не с французами себя попробовали, а с «Динамо», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».