Станислав Черчесов: «Решение Березуцких надо уважать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал с уважением относиться к решению защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить карьеру в национальной команде. По словам специалиста, он был бы не против их возвращения.

— Они приняли такое решение, и его надо уважать, — сказал Черчесов в эфире передача «После футбола». — Они серьезные ребята, знают, что их на большом турнире ждет. Они сказали, что не готовы играть. Дали бы добро, мы бы пригласили их на сбор и смотрели, какая связка лучше. Решение они озвучили. Мое желание тоже знают, я был за их возвращение.