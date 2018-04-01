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Станислав Черчесов: «Решение Березуцких надо уважать»
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Станислав Черчесов: «Решение Березуцких надо уважать» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал с уважением относиться к решению защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить карьеру в национальной команде. По словам специалиста, он был бы не против их возвращения.
— Они приняли такое решение, и его надо уважать, — сказал Черчесов в эфире передача «После футбола». — Они серьезные ребята, знают, что их на большом турнире ждет. Они сказали, что не готовы играть. Дали бы добро, мы бы пригласили их на сбор и смотрели, какая связка лучше. Решение они озвучили. Мое желание тоже знают, я был за их возвращение.
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