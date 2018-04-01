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Игорь Шалимов: «Никто из игроков „Краснодара“ не брал на себя ответственность за пропущенный гол»
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Игорь Шалимов: «Никто из игроков „Краснодара“ не брал на себя ответственность за пропущенный гол» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1) отметил, что футболисты не заявляли в раздевалке о своей вине за пропущенный гол на последних минутах встречи.
— Кто-то из игроков взял на себя ответственность за пропущенный гол?
— Нет, никто этого не сделал. Я сказал несколько слов в раздевалке. Может, между собой ребята о чем-то говорили, когда я ушел.
— Не кажется ли вам, что сейчас «Краснодар» менее рискует, чем в начале сезона, например, меньше доверяете молодежи?
— Не сказал бы, что мы играем несмело. Сегодня чуть другая игра была. По поводу молодежи — мы играем раз в неделю, достаточно, чтобы все игроки основы восстановились. Потому ротация небольшая. Сегодня… Мы повели в счете сегодня, но катастрофа во втором тайме… В прошлых матчах у нас не было такого простора, как сегодня. Будем смотреть, тренировать, как играть при быстрых атаках.
— Если не секрет, что вы сказали игрокам после матча?
— Немного эмоционально. Ничего особенного.
— Чем можно объяснить игру во втором тайме?
— Какие-то ошибки, где-то мастерство, где-то физическое состояние. Повторю, мы много сил потратили при потере мяча. (Екатерина ПОТАПОВА)
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