Игорь Шалимов: «Никто из игроков „Краснодара“ не брал на себя ответственность за пропущенный гол»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1) отметил, что футболисты не заявляли в раздевалке о своей вине за пропущенный гол на последних минутах встречи.

— Кто-то из игроков взял на себя ответственность за пропущенный гол?

— Нет, никто этого не сделал. Я сказал несколько слов в раздевалке. Может, между собой ребята о чем-то говорили, когда я ушел.

— Не кажется ли вам, что сейчас «Краснодар» менее рискует, чем в начале сезона, например, меньше доверяете молодежи?

— Не сказал бы, что мы играем несмело. Сегодня чуть другая игра была. По поводу молодежи — мы играем раз в неделю, достаточно, чтобы все игроки основы восстановились. Потому ротация небольшая. Сегодня… Мы повели в счете сегодня, но катастрофа во втором тайме… В прошлых матчах у нас не было такого простора, как сегодня. Будем смотреть, тренировать, как играть при быстрых атаках.

— Если не секрет, что вы сказали игрокам после матча?

— Немного эмоционально. Ничего особенного.

— Чем можно объяснить игру во втором тайме?