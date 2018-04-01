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Российские футболисты РФПЛ установили антирекорд по голам в одном туре
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Российские футболисты РФПЛ установили антирекорд по голам в одном туре 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российские футболисты клубов РФПЛ установили антирекорд чемпионата по количеству голов, передает "Советский спорт".
В рамках 24-го тура Премьер-лиги в общей сумме было забито 19 мячей. Из этого количества только четыре гола на свой счет записали россияне. В частности, отличились форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба, защитник «Динамо» Владимир Рыков", игрок ЦСКА Георгий Щенников и форвард «Тосно» Павел Погребняк.
Предыдущий антирекорд находился на отметке в пять мячей, забитыми российскими футболистами.
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