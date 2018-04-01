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Станислав Черчесов: «Денисов? Мы формируем состав и делаем так, как считаем нужным»
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Станислав Черчесов: «Денисов? Мы формируем состав и делаем так, как считаем нужным» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в России появилась плеяда молодых футболистов, которым предоставляется шанс.
— Денисов? Мы формируем состав и делаем так, как считаем нужным, — сказал в эфире телепрограммы «После футбола» с Георгием Черданцевым Черчесов. — Есть вещи касающиеся футбола, есть вещи касающиеся личностных качеств.
Спросили бы вы про другого футболиста, ответил бы то же самое. У нас появилась плеяда молодых игроков, которым мы даем шанс, и они растут на ваших глазах.
— Денисов лучший по отборам в чемпионате России.
— В чемпионате России. Вы сами ответили на свой вопрос.
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