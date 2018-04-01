Станислав Черчесов: «Денисов? Мы формируем состав и делаем так, как считаем нужным»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в России появилась плеяда молодых футболистов, которым предоставляется шанс.

— Денисов? Мы формируем состав и делаем так, как считаем нужным, — сказал в эфире телепрограммы «После футбола» с Георгием Черданцевым Черчесов. — Есть вещи касающиеся футбола, есть вещи касающиеся личностных качеств.

Спросили бы вы про другого футболиста, ответил бы то же самое. У нас появилась плеяда молодых игроков, которым мы даем шанс, и они растут на ваших глазах.

— Денисов лучший по отборам в чемпионате России.

— В чемпионате России. Вы сами ответили на свой вопрос.