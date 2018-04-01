Черчесов: у Лунёва есть психологическая устойчивость

«Для меня главное не то, что случилось. А то, что после. У Лунёва были определённые просчёты в игре — у всех бывает. Для меня главное — это то, как он провёл следующий матч. Сегодня он отыграл на хорошем уровне. Значит, в этом плане есть психологическая устойчивость. Получается, что мы имеем крепкого, психологически устойчивого второго вратаря, и это очень важно. Не надо забывать, что есть и другие голкиперы», — сказал Черчесов в программе «После футбола».