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Черчесов: у Лунёва есть психологическая устойчивость
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Черчесов: у Лунёва есть психологическая устойчивость 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре вратаря Андрея Лунёва.
«Для меня главное не то, что случилось. А то, что после. У Лунёва были определённые просчёты в игре — у всех бывает. Для меня главное — это то, как он провёл следующий матч. Сегодня он отыграл на хорошем уровне. Значит, в этом плане есть психологическая устойчивость. Получается, что мы имеем крепкого, психологически устойчивого второго вратаря, и это очень важно. Не надо забывать, что есть и другие голкиперы», — сказал Черчесов в программе «После футбола».
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